ООН зафиксировала около 300 случаев обстрелов жилых кварталов на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По словам Шимоновича, было зафиксировано около 300 случаев обстрелов жилых кварталов в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.

“Ни вооруженные группировки, ни правительство не принимают на себя ответственность за такие безазборные обстрелы. В этом случае для того, чтобы предотвратить их в будущем, важно, чтобы пршло расследование и было выяснено, кто виноват”, - подчеркнул Шимонович.

Читайте такжеОпубликованы фотографии обстрелянной боевиками ПопаснойВ этой связи он отметил, что в итоге, если будут основания для принятия юридических и правовых действий, виновных необходимо привлечь к ответственности.

Шимонович отметил, что привлечение виновных к ответственности должно быть приоритетом после того, как соответствующие расследования будут завершены.