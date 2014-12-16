ЕС поможет строить демократическую, стабильную и процветающую Украину - Совет ассоциации

Об этом говорится в совместном пресс-релизе, который был принят в понедельник в Брюсселе по итогам первого заседания Совета ассоциации.

«ЕС и Украина осуждают незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией, которую они не признают, и присутствие и проникновение с территории России незаконных подразделений, наемников, оружия и военного оборудования. ЕС и Украина согласились, что Минский протокол и Меморандум должны быть выполнены в полном объеме и без задержек, как шаг вперед к устойчивому политическому решению конфликта, которое должно базироваться на уважении украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности», - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что ЕС и Украина подтвердили общую цель строить демократическую, стабильную и процветающую державу. ”ЕС и правительство Украины согласились продолжать работать вместе в направлении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС”, - отмечается в пресс-релизе.

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Кроме того, поздравив временное применении Соглашения об ассоциации и подчеркнув важность скорейшую его ратификации всем странами-членами ЕС, Совет ассоциации отметил, что «именно этот документ будет основой, на которой Украина ускорит процесс углубленных реформ и экономической модернизации». «Это также включает соответствующую подготовку к имплементации экономической части Соглашения об ассоциации», - добавляется в тексте.

Вместе с тем, Совет ассоциации признал важность интенсификации «столь необходимых политических и экономических реформ в Украине и пакета поддержки ЕС для Украины в ее усилиях начать восстановительный процесс реформ». «ЕС и Украина согласились относительно важности координации поддержки и необходимости для Украины как можно скорее завершить Стратегию национальных реформ 2015-2017 для того, чтобы определить приоритеты и быть привлекательной для международной поддержки реформам и восстановлению. В этой связи Совет ассоциации подчеркнула важность подготовки международной конференции в поддержку Украины,которая может состоятся в начале 2015 года», - отмечается в сообщении.

Также Совет ассоциации поздравил финансовую поддержку со стороны ЕС в размере 1,36 млрд. евро. «Совет признает готовность ЕС в координации с другими донорами и международными финансовыми институтами продолжать поддерживать реформы и восстанавливать украинскую экономику», - подчеркивается в тексте.

Кроме того, Совет ассоциации поздравил гуманитарную и финансовую помощь ЕС, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц и внедрения механизма их защиты ЕК.

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Еще Совет ассоциации подтвердил обязательства «общей цели безвизового режима с целью внедрения таких условий для безопасности передвижения и надлежащего управления, указанные в Плане действий по либерализации визового режима». «Совет отметил, что была начата оценка выполнения критериев второй фазы и поощрил до полного и эффективного выполнения всех условий», - сообщается в пресс-релизе.

Отдельно Совет ассоциации подчеркнул важность сотрудничества в сфере энергетики между Украиной и ЕС для того, чтобы «обеспечить энергетическую безопасность для Украины и всего европейского континента». В этой связи Совет приветствовал трехсторонний протокол (Украина-Россия-ЕС) о поставке газа из России в Украину этой зимой. «Эта договоренность будет важным шагом для обеспечения долгосрочного непрерывного энергетического снабжения Украины и Европы. Совет выразил свою готовность продолжить сотрудничество Украины и ЕС для срочного реформирования энергетического сектора в Украине в плане совместной модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы и хранилищ», - отмечается в документе.