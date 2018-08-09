Экс-регионалу Ефремову продлили арест: уже завтра суд будет изучать доказательства его госизмены

Следующее заседание суда состоится 10 августа, во время которого запланированы исследования доказательств стороны обвинения.

Старобельский районный суд Луганской области продлил на два месяца арест экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого подозревают в совершении государственной измены.

Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

"9 августа состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины. В ходе судебного разбирательства судом продлена обвиняемому А. Ефремову мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября включительно", - говорится в сообщении.

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Следующее заседание суда состоится 10 августа, во время которого запланировано исследование доказательств стороны обвинения.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь».

В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика"; государственной измене.

Ефремов содержится в СИЗО в Старобельске. 15 июня 2018 года Старобельский райсуд в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей до 13 августа.