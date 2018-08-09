Порошенко рассказал, когда подаст в Раду изменения в Конституцию о членстве Украины в ЕС и НАТО

Глава государства убежден, что в украинском парламенте есть конституционное большинство для поддержки его инициативы.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию, согласно которым стратегической целью развития государства будет членство в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

«Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной Закон, которые подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона», - подчеркнул президент.

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«Возможность собрать триста голосов за решение есть. Я в этом твердо убежден. Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантическую стратегии Украины под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств. Надо также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных основ для временного пребывания российского флота на нашей территории. У меня есть свой ответ и предложение на это», - заявил Порошенко.

«Еще раз подчеркиваю, что конституционные изменения - это прививка от тех, кто всё еще думает петлять. И именно поэтому соответствующие нормы должны быть прямым текстом зафиксированы в Конституции», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Порошенко заявил, что поручил подготовить проект изменений к Конституции относительно стремлений Украины вступить в НАТО и Евросоюз.