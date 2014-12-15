Die Welt: Порошенко жалуется на недостаток стратегии в отношении России

Об этом пишет Кристоф Шлитц в статье под названием «Порошенко жалуется на недостаток стратегии в отношении России», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Непосредственно перед проведением заседания министров иностранных дел ЕС и визитом премьер-министра Арсения Яценюка в Брюсселе в понедельник, возросла напряженность в отношениях между Украиной и Европейским Союзом из-за разногласий о том, как вести себя с Россией.

На этой неделе ЕС планирует расширить существующий запрет на инвестиции из-за аннексии Крыма Россией и принять «всеобъемлющий запрет на экспорт» товаров, который гарантирует предотвращение дальнейшей разведки месторождений нефти, газа и минералов.

Правительству в Киеве этого не достаточно. Оно считает эти решения «символической акцией». Должны быть наложены «более жесткие санкции» в отношении России, в том числе «исключение России из международной платежной системы Swift». «У ЕС нет концепции отношений с Россией, ему не хватает стратегии. Это большая проблема», сказал посол Украины в ЕС Константин Елисеев.

ЕС не хочет принимать Порошенко

Но это еще не все. Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе хочет поехать в Брюссель, чтобы сообщить собравшимся главам государств и правительств о последних событиях в Украине. Но ЕС не хочет принимать Порошенко. Нет никаких оснований для такой встречи. «Господин Порошенко не может жаловаться на отсутствие внимания со стороны ЕС. Сейчас этот визит некстати», сказал посол одной из основных стран ЕС.

Причиной, видимо, являются опасения, что встреча с Порошенко может навредить диалогу с президентом России Владимиром Путиным об ослаблении кризиса в Украине и соблюдению устойчивого перемирия, а также может усугубить внутренние противоречия в рамках Евросоюза о том, как правильно поступить с Москвой.

За кулисами существуют взаимные обвинения. Европейские дипломаты отмечают, что Порошенко в июне и августе был принят лидерами ЕС в Брюсселе. Киевская власть снова утверждает, что Путин на саммите G-20 в Брисбене в середине ноября получил возможность на высшем уровне представить свою точку зрения перед руководителями ведущих промышленно развитых стран.

Киев опасается смягчения европейской линии

Киев тревожит и то, что в отношении России европейцы разоружаются и в устной форме. Аннексия Крыма и проникновение российских регулярных войск с тяжелой техникой на востоке Украины представлены на Западе не более чем «актом агрессии», говорится в заявлении.

Тем не менее, обе стороны продолжают тесное сотрудничество. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини в понедельник вечером хочет дать понять Яценюку, что ЕС готов дать Украине еще больше денег. Но условием этого будет еще более энергичное, чем до сих пор, проведение политических и экономических реформ.

Министры иностранных дел также обсудят гуманитарную помощь. При этом речь будет идти, в частности, о деликатном вопросе: насколько европейцы смогут поддержать создание временного жилья на период холодной зимы в восточной Украине и соседних областях.

Украине нужно еще 15 млрд долларов

Между тем, экономическая ситуация в Украине становится все более сложной. Страна находится в глубокой рецессии, запасы центрального банка почти исчерпаны, валюта обесценивается, и это грозит национальным банкротством. Правительство объявило о программе жесткой экономии, которая может привести к дальнейшей социальной напряженности: есть угроза дальнейших увольнений в государственном секторе и повышения цен на газ, потому что уменьшилась государственная поддержка при продаже дорогостоящего газа из России.

Украина в ближайшее время нуждается еще в 15 млрд долларов. Международный валютный фонд (МВФ) уже согласился предоставить кредит в 17 млрд долларов до начала 2016 года, из которого $ 4,6 млрд уже были выплачены. Европейцы также поддерживают Украину миллиардной помощью. Но на сегодняшний день денег не хватает. Поэтому, премьер-министр Яценюк просит созвать международную конференцию доноров для Украины.

Но что произошло с миллиардами? Утонули в болоте коррупции? Будет ли когда-либо погашена хотя бы малая часть? Даже существующая программа МВФ на самом деле не должна была быть предоставлена. Так называемая устойчивость внешнего долга в случае с Украиной не указана, стране было предоставлено больше, чем обычные квоты МВФ, и выполнения платежных обязательств в течение двенадцати месяцев также не ожидается. Тем не менее, международное сообщество закрывает глаза - и они будут продолжать это делать. Всем понятно: Украина очень дорого обойдется Западу.