Тимошенко обвиняет коллег по коалиции в применении двойных стандартов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет демократическую команду в применении двойных стандартов в отношении председателя Киевской городской государственной администрации, мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Киевляне ожидают от демократической команды досрочных выборов мэра и Киевсовета, который также в той части, которая поддерживает мэра Киева, просто погрязли в таких делах, которые не имеют ничего общего с законом. Мне очень жаль, что наша демократическая команда, которая шла на выборы, обещая киевлянам уволить мэра Киева и всю коррупционную шайку, сегодня исповедует двойные стандарты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что сегодня на своей пресс-конференции в 13.00 намерена огласить «те кулуарные хитросплетения, которые сейчас происходят вокруг Киева, мэра Киева, вокруг Киевсовета, и все, что сегодня заслуживает серьезной оценки, а не крышевания».