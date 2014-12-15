СБУ ежедневно ликвидирует не менее 10 диверсантов - Лубкивский

Об этом в эфире телеканала "Интер" сказал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, пишет Gazeta.ua.

"Наши ребята каждый день ликвидируют, задерживают большое количество диверсантов, 10-12 человек ежедневно приходится нейтрализовать для того, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности", - сказал он.

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Лубкивский отметил, что главной целью деятельности диверсантов в Украине является дестабилизация ситуации.