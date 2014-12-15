СБУ ежедневно ликвидирует не менее 10 диверсантов - Лубкивский
01:13, 15 декабря 2014Политика
0 0
Служба безопасности Украины заявляет, что ежедневно нейтрализует 10-12 диверсантов.
СБУ ежедневно ликвидирует по 12 диверсантов / ТСН
Об этом в эфире телеканала "Интер" сказал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, пишет Gazeta.ua.
"Наши ребята каждый день ликвидируют, задерживают большое количество диверсантов, 10-12 человек ежедневно приходится нейтрализовать для того, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности", - сказал он.
Читайте такжеСБУ задержала главаря диверсантов ДНР по прозвищу "Кот"
Лубкивский отметил, что главной целью деятельности диверсантов в Украине является дестабилизация ситуации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter