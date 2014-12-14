За сутки среди военных и мирных жителей в зоне АТО потерь нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

«На востоке Украины ситуация остается сложной. На фоне общего снижения интенсивности и количества обстрелов, фиксируются единичные случаи нарушения режима «тишины» со стороны незаконных вооруженных формирований. К счастью, никаких потерь среди украинских военнослужащих и мирных жителей за минувшие сутки не было», - проинформировал Полевой.

Читайте такжеЗа сутки террористы 14 раз обстреляли украинских военных – штаб АТОПо его словам, за минувшие сутки террористы осуществили 14 обстрелов, в том числе чаще всего нарушение режима «тишина» фиксировалось в районе Бахмутской трассы возле поселков Крымское и Фрунзе, где боевики применяли установки «Град», минометное и стрелковое оружие. Также стрелковое оружие применялось боевиками на территории Донецкого аэропорта и населенных пунктов Верхнеторецкое, Дебальцево, Никишино и Станицы Луганской.

«Вчера в миссии ОБСЕ также подтвердили, что буферная зона, о которой договорились в Минске, пока является опасной. Риск эскалации конфликта сохраняется», - добавил Полевой.