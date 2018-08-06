У освобожденного из российской колонии украинского политзаключенного сломана рука - Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что Костенко пройдет медицинское обследование.

Крымчанин Александр Костенко, освобожденного из российской колонии, сообщил уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, что у него сломана рука.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука, и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу. Он обязательно пройдет медицинское обследование и всю необходимую реабилитацию», - отметила она.

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«Ведь мандат уполномоченного - это защита каждого гражданина Украины. Мы спасаем своих граждан в любой ситуации», - подчеркнула Денисова.

Как сообщал УНИАН, крымского активиста Костенко 3 августа был освобожден из российской тюрьмы. Ожидается, что сегодня вечером он прибудет в Киев.

После освобождения Костенко в социальных сетях появилась информация о том, что Служба безопасности Украины в 2014 году задерживала его по подозрению в терроризме и пособничестве российским спецслужбам. По сообщениям, Костенко был арестован и освобожден под залог. После чего он бежал в оккупированный Крым, где и был задержан.

Денисова заявила, что Костенко является политическим узником в соответствии с постановлением ВР. «Если к нему есть какие-то претензии у правоохранительных органов, то, пожалуйста, уточняйте их, и принимайте решение в отношении Александра Костенко», - отметила она.

Справка УНИАН. Костенко обвиняли в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Кроме того, он якобы без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил нарезной ствол.

В мае 2015 года так называемый «Киевский районный суд Симферополя» осудил Костенко по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия к лишению свободы сроком 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

Костенко не признал свою вину. Он отбывал срок наказания в колонии города Кирово-Чепецк Кировской области.