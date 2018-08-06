СМИ узнали подробности ужина Порошенко с семьей в киевском ресторане (фото)

Какие блюда заказывал Порошенко в киевском ресторане и что он пил, очевидец не рассмотрел.

Журналисты связались с Ярославом Макитрой, которому вчера посчастливилось отужинать практически в компании президентской семьи. Именно он сделал фотографии Порошенко в киевском ресторане Manu.

Макитра отмечает, что охрана гаранта никак не отреагировала на то, что он фотографировал, передает "Страна".

Да и после публикации снимков у него проблем не было: "Охрана ко мне не подходила и по сию минуту реакция отсутствует".

Читайте такжеОтставка Жебривского: СМИ узнали о прощальной вечеринке главы Донетчины (фото)

На вопрос, когда же именно президент посетил ресторан, собеседник уточняет, что это было вчера, 5 августа около 21:00. Это же время подтвердила журналистам и администрация заведения.

"На тот момент в Manu не было пусто, помимо меня с друзьями – еще около десяти гостей. В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент, были открыты. Вы же понимаете, что если человек не хочет, чтоб его видели, а тем более первое лицо страны, – он трапезничает по-другому. Он предпочитает быть незамеченным", - продолжает политтехнолог.

Какие блюда заказывал президент и что он пил, очевидец не рассмотрел. Говорит, был занят своими делами и разговорами с друзьями.

Ранее в сети появились фото, как президент Украины Петр Порошенко ужинает с семьей в киевском ресторане Manu.