Порошенко и руководство МВФ обсудили дальнейшее сотрудничество
Президент Петр Порошенко провел встречу с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном и директором Европейского департамента МВФ Поулом Томсеном.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечается в сообщении, глава государства заверил высоких представителей МВФ в преданности команды реформаторов идеям реформ, несмотря на тяжелую ситуацию, в которой оказалась страна.
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"У нас сейчас очень профессиональная, ориентированная на результат команда", - заявил президент, особо отметив, что в команде нет никаких разногласий относительно направления реформирования страны.
Представители руководства МВФ высоко оценили новое сформированное правительство, в частности, привлечение к работе международно признанных специалистов с опытом успешного проведения реформ. Дэвид Липтон особо отметил назначение министром финансов Натальи Яресько.
Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Украины с МВФ и выполнения текущей программы кредитования.
Президент поблагодарил руководство МВФ за понимание ситуации, в которой оказалась Украина, и за поддержку, а также заверил в своей готовности всячески способствовать дальнейшему сотрудничеству с МВФ, подчеркивается в сообщении.
Запевнив високих представників МВФ у відданості команди реформаторів ідеям реформ та обговорив подальшу взаємодію. pic.twitter.com/eArI1nHv1R
— Петро Порошенко (@poroshenko) December 13, 2014