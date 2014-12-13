Порошенко и руководство МВФ обсудили дальнейшее сотрудничество

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечается в сообщении, глава государства заверил высоких представителей МВФ в преданности команды реформаторов идеям реформ, несмотря на тяжелую ситуацию, в которой оказалась страна.

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"У нас сейчас очень профессиональная, ориентированная на результат команда", - заявил президент, особо отметив, что в команде нет никаких разногласий относительно направления реформирования страны.

Представители руководства МВФ высоко оценили новое сформированное правительство, в частности, привлечение к работе международно признанных специалистов с опытом успешного проведения реформ. Дэвид Липтон особо отметил назначение министром финансов Натальи Яресько.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Украины с МВФ и выполнения текущей программы кредитования.

Президент поблагодарил руководство МВФ за понимание ситуации, в которой оказалась Украина, и за поддержку, а также заверил в своей готовности всячески способствовать дальнейшему сотрудничеству с МВФ, подчеркивается в сообщении.