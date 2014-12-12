В Брюсселе прорабатывают возможный визит президента Порошенко на саммит ЕС

Об этом в пятницу в Брюсселе журналистам сообщил постоянный представитель Украины в ЕС, посол Константин Елисеев.

”Мы работаем над возможным визитом президента Украины 18 декабря, но он еще не подтвержден”, - сказал украинский дипломат.

По словам украинского постпредставителя, миссия Украины при ЕС работает над тем, чтобы на полях саммита ЕС президент Порошенко имел возможность выступить перед лидерами ЕС. ”Такое приглашение символизировало бы солидарность ЕС с Украиной”, - подчеркнул он. Елисеев убежден, что такой визит будет не только возможностью встретиться с новыми лидерами ЕС, в частности, президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером, но также иметь возможность нескольких двусторонних встреч с лидерами ЕС и с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.

”Последний раз президент был в Брюсселе в августе, но с тех пор ситуация изменилась. Поэтому это будет хорошая возможность для лидеров ЕС получить информацию из первых рук. Мы работаем над этим визитом, но окончательное решение будет за президентом”, - подчеркнул он.

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Посол также сообщил, что от саммита ЕС ожидается, что Украина будет на повестке дня. ”Наши ожидания заключаются в том, что ЕС в своих решениях продемонстрирует четкую солидарность с Украиной, продемонстрирует высокого уровня единство и будет говорить в унисон. Также мы ожидаем, что в выводах саммита будет отражена реакция лидеров ЕС на постоянное нарушение со стороны России Минских договоренностей и игнорирование их выполнения ”, - очертил ожидания украинской стороны Елисеев.

По его словам, такая реакция может быть реализована из-за ”мер предосторожности, в частности, из-за расширения санкционного списка, возможно, будут обсуждены дальнейшие меры”. ”Сейчас еще рано говорить о том, будут ли введены эти санкции, но, с моей точки зрения, будет важно, что такие меры могут применить ЕС в случае, если Россия будет продолжать свою политику”, - подчеркнул посол.

Кроме того, ожидается, что ЕС будет продолжать свою политику по отношению к ситуации на Донбассе, поддерживать мирный план и продолжение Минского процесса. ”Также ожидаем, что ЕС будет продолжать мотивировать российских лидеров, чтобы выполнить Минские договоренности, и продолжит поддерживать Украину”, - добавил он.