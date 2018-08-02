Тогда "ее кортеж проехал мимо": Денисова получила письмо от Москальковой о ее визите к Сенцову больше месяца назад

В полученном сегодня письме российский омбудсмен рассказывает о состоянии здоровья украинского режиссера по результатам визита, который состоялся 28 июня.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила письмо от российского омбудсмена Татьяны Москальковой, в котором она рассказывает о состоянии здоровья незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщила Денисова на своей странице в Facebook, в полученном сегодня письме говорится, что визит российского омбудсмена к Сенцову состоялся 28 июня.

"И здесь, как говорится, есть два нюанса. Первый - прошло уже больше месяца с того момента, и говорить о его релевантности, когда Олег продолжает голодать, не приходится. Второй - в тот же день я была у дверей колонии, а ее кортеж проехал мимо, не остановившись», - написала Денисова.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале (крайний север РФ). 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

В тот же день в социальных сетях появились сообщения о якобы смерти Сенцова. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в комментарии УНИАН заявила, что российская сторона опровергает эти сообщения. Позже она добавила, что получила от российской стороны документальное подтверждение того, что Сенцов жив.

19 июля Денисова сообщила, что Сенцов практически не ориентируется в датах. В связи с этим она обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раад аль Хусейну, генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по поводу организации визита их представ