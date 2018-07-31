Адвокат Януковича сорвал судебные прения, покинув зал суда

Перед этим адвокат Януковича Сердюк заявил отвод судье.

В Оболонском районном суде Киева по рассмотрению дела о совершении государственной измены экс-президентом Виктором Януковичем адвокаты настаивали на допросе свидетеля защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что на видеоконференцсвязи находится свидетель защиты Ярощук — пилот вертолета, на котором экс-президент летел из Харькова в Донецк в день бегства из Украины.

Председательствующий судья Владислав Девятко на это ответил, что суд уже заслушал ряд других свидетелей защиты относительно обстоятельств, о которых может рассказать Ярощук, поэтому в его допросе нет необходимости.

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После этого адвокат Сердюк отметил, что заявляет отвод председательствующему судье Девятко.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко попросил суд обеспечить возможность начать судебные прения.

После этого судья Девятко объявил перерыв в судебном заседании на 10 минут для того, чтобы подготовиться к дебатам.

Во время перерыва адвокаты Януковича покинули зал судебных заседаний. Адвокат Сердюк заявил, что они сегодня не вернутся в зал заседаний.

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Судья Владислав Девятко, вернувшись в зал заседаний, заявил: “К сожалению, вынужден констатировать, что защитник Януковича Сердюк не прибыл в судебное заседание, самовольно оставив его. К сожалению, в украинском законодательстве отсутствует эффективный способ реагирования на такие действия защиты и иногда защита, к сожалению, забывают, что есть понятие честь, деловая репутация, адвокатская этика. Такими действиями фактически сорваны судебные дебаты”.

В свою очередь, прокурор Руслан Кравченко заявил, что четверо адвокатов уже на протяжении трех месяцев не могут выступить в судебных прениях. По его словам, они уже в третий раз их срывают, самовольно покидая зал судебных заседаний, что ставит под угрозу доступ к правосудию обвиняемого Януковича.