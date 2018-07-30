Посол Украины призвал США продолжать прилагать усилия для освобождения заложников Кремля

Украинский дипломат встретился с представителем Государственного департамента США.

Посол Украины в США Валерий Чалый призвал США продолжать прилагать усилия для освобождения незаконно заключенных украинцев в Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

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«Посол Валерий Чалый на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Майклом Келлегером призвал американскую сторону продолжать прилагать все усилия для освобождения Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных из незаконного заключения в РФ», - заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, ранее американские дипломаты неоднократно призывали власти Российской Федерации предоставить доступ к незаконно заключенным украинскому режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским политическим заключенным.

В Государственном департаменте США призвали РФ немедленно освободить незаконно заключенных граждан Украины Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха и других политзаключенных.