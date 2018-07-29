Нардепа Новинского внесли в базу «Миротворца»
Народного депутата от «Оппозиционного блока», а также одного из главных финансовых спонсоров УПЦ МП Вадима Новинского внесли в базу «Миротворца».
Авторы анкеты Вадима Новинского называют его «ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого «русского мира» от имени УПЦ (МП)».
«Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию», - написано в анкете.
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Отметим, что ранее в базу «Миротворца» внесли митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ (МП) Луку, которого обвиняют в манипулировании общественно-значимыми данными, а также в разжигании межнациональной и религиозной вражды.
Как сообщал УНИАН, ранее российский актер Хабенский попал в базу «Миротворца» за поездку в «Артек».