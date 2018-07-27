Денисова предложила омбудсмену РФ одновременное освобождение украинских политзаключенных и 36 россиян в Украине

Украинский омбудсмен предлагает провести следующее заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске с участием уполномоченных по правам человека Украины и России.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой письмо относительно украинской инициативы одновременного освобождения украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму и России, и 36 задержанных или осужденных россиян, находящихся на территории Украины.

Об этом омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

«Инициатива Украины об освобождении политзаключенных - граждан Украины, которых удерживают на территории РФ и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым с одновременным освобождением 36 граждан РФ, задержанных или осужденных за совершение преступлений против государства Украина, так и остается без ответа», - отметила Денисова.

В то же время она отметила, что по результатам дискуссии на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в Минске 25 июля, российская сторона предложила изложить суть украинской инициативы в письме к уполномоченному по правам человека РФ.

В этой связи уполномоченный Верховной Рады по правам человека опубликовала копию письма, которое она направила российскому омбудсмену.

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«В письме говорится также о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить вопрос организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных, а также перемещения заключенных из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - сообщила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 25 июля представители России на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе не ответили на предложение Украины передать им 36 россиян в обмен на тех украинцев, которые удерживаются в России. Украинская сторона в Минске предложила РФ провести встречу омбудсменов для разблокирования обмена 36 россиян на украинских политзаключенных.