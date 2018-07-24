Украинская сторона до сих пор ожидает от РФ ответа на предложение обменять 36 россиян на заложников Кремля
Украина до сих пор ожидает от РФ официального ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на заложников Кремля.
Об этом, подытоживая встречу с семьями политзаключенных и заложников Кремля, сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.
По ее словам, на встрече были скоординированы последующие совместные действия по давлению на мировое сообщество с требованием давить на РФ в вопросе освобождения заложников и политзаключенных, требования к МККК стучать во все двери, чтобы получить доступ к нашим заключенных, незаконно удерживаемых в РФ, оккупированных Донбассе и Крыму.
"Также обмудсвумен Денисова продолжает прилагать усилия, чтобы получить доступ к украинцам в российских тюрьмах. Эти вопросы, а также несоблюдение договоренностей президентов РФ о гуманитарном обмене визитами обмудсменов, мы будем ставить 25 июля на встрече в Минске, вместе с вопросом освобождения заложников, поиска пропавших без вести", - сообщила Геращенко.
Она также отметила, что вместе с Денисовой, представителями МИД, АП и других учреждений проинформировали о работе, которую осуществляет украинская власть для освобождения и поддержки заложников и политзаключенных.
Кроме этого, семьи политзаключенных были проинформированы об обращении к правительству с просьбой принять решение и прописать алгоритм поддержки семей политзаключенных и о законодательных инициативах относительно статуса политзаключенных. К их рассмотрению ВР может вернуться в сентябре.
"Разделяю возмущение семей политзаключенных, которые до сих пор не получают от государства помощи для адвокатов, защищающих украинцев и крымских татар в Крыму (тем более, что ВР заложила в бюджет на поддержку политзаключенных и их семей, в т ч на адвокатские услуги, значительные суммы, более 90 млн грн)", - добавила первый вице-спикер ВР, подытоживая результаты встречи.