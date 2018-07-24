Украинская сторона до сих пор ожидает от РФ ответа на предложение обменять 36 россиян на заложников Кремля

В Киеве завершилась традиционная ежемесячная встреча с семьями политзаключенных и заложников Кремля, а также с общественными организациями, занимающимися правозащитной деятельностью.

Украина до сих пор ожидает от РФ официального ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на заложников Кремля.

Об этом, подытоживая встречу с семьями политзаключенных и заложников Кремля, сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

По ее словам, на встрече были скоординированы последующие совместные действия по давлению на мировое сообщество с требованием давить на РФ в вопросе освобождения заложников и политзаключенных, требования к МККК стучать во все двери, чтобы получить доступ к нашим заключенных, незаконно удерживаемых в РФ, оккупированных Донбассе и Крыму.

"Также обмудсвумен Денисова продолжает прилагать усилия, чтобы получить доступ к украинцам в российских тюрьмах. Эти вопросы, а также несоблюдение договоренностей президентов РФ о гуманитарном обмене визитами обмудсменов, мы будем ставить 25 июля на встрече в Минске, вместе с вопросом освобождения заложников, поиска пропавших без вести", - сообщила Геращенко.

Она также отметила, что вместе с Денисовой, представителями МИД, АП и других учреждений проинформировали о работе, которую осуществляет украинская власть для освобождения и поддержки заложников и политзаключенных.

Кроме этого, семьи политзаключенных были проинформированы об обращении к правительству с просьбой принять решение и прописать алгоритм поддержки семей политзаключенных и о законодательных инициативах относительно статуса политзаключенных. К их рассмотрению ВР может вернуться в сентябре.

"Разделяю возмущение семей политзаключенных, которые до сих пор не получают от государства помощи для адвокатов, защищающих украинцев и крымских татар в Крыму (тем более, что ВР заложила в бюджет на поддержку политзаключенных и их семей, в т ч на адвокатские услуги, значительные суммы, более 90 млн грн)", - добавила первый вице-спикер ВР, подытоживая результаты встречи.