В феврале промпроизводство в Украине выросло на 11,5%

В Украине рост промышленного производства в феврале 2008 года по сравнению с февралем 2007 года составил 11,5%, в январе-феврале 2008 года, против соответствующего периода прошлого года – 8,8% (в январе-феврале 2007 по сравнению с январем-февралем 2006 года этот показатель составил 13,9%).

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, рост объемов промпроизводства в феврале 2008 года против февраля 2007 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 5,7%, добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 11,6%. При этом в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 0,9%.

В обрабатывающей промышленности рост производства в феврале 2008 года против февраля 2007 года составил 12,5%, в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 12,9%.

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 9,5%: в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него – 4,3%, в производстве кожи, изделий из нее - рост 27,6%.

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в феврале 2008 года против февраля 2007 года составил 25,1%, в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 18,4%, объемы производства кокса и продуктов нефтепереработки снизились на 15%.

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост производства на уровне 11,2%, в том числе в химическом производстве – 7,6%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 23,2%.

В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) рост в 33,8%.

В Госкомстате сообщили, что в феврале 2008 года в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с февралем 2007 года, рост производства составил 4,5%, в машиностроении зафиксирован рост на уровне - 39,2%, в частности, в производстве машин и оборудования – 26,8%, производстве электрического и электронного и оптического оборудования – 32,4%, производстве транспортного оборудования – 50,6%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на 6,9%.

Справка УНИАН. В Украине промышленное производство в феврале 2007 года против февраля 2006 года выросло на 11%, в январе-феврале – на 13,4%.