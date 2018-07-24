Австралийская организация исправила карту с "российским Крымом" после жалоб

12:07, 24 июля 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщала "ЕвроПравда", организация изобразила на одной из карт "российский Крым", иллюстрируя мировой "рейтинг рабства" Global Slavery Index.

Примечательно, что такая ошибка была допущена не на всех картах - на некоторых Крым был обозначен как территория Украины.

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"Европейская правда" обратилась к Walk Free Foundation с просьбой разъяснить картографическое обозначение, которое противоречит международно признанным границам Украины.

В организации признали наличие неправильного обозначения, отметив, что ошибка была допущена только при визуализации. По состоянию на утро вторника карта на сайте globalslaveryindex.org исправлена и Крым отнесен к Украине.

фото globalslaveryindex.org

"Ошибка была допущена только при визуализации и теперь исправлена. В данных рейтинга Global Slavery Index Крым был учтен как территория Украины", - отметили в организации в комментарии "Европейской правде".

Ранее сообщалось, что британское издание The Times опубликовало карту России с оккупированным Крымом.

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Теги: #Крым#Россия#карта