В России украинцу Грибу продлили арест на 3 месяца (фото)

Продлили арест Павлу Грибу до 22 октября 2018 года.

Ростовский суд вернул прокурорам обвинительный акт по делу украинца Гриба, ему продлили арест до 22 октября 2018 года.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решили: вернуть дело прокурорам на доработку.

Председательствующий в коллегии тройки - судья Горелов.

Судья объяснил, что прокурор указал в обвинительном заключении старую редакцию 205.1, которая предусматривает до 8 лет заключения. А по новой редакции этой статьи Грибу грозит до 10 лет тюрьмы. Это и стало основанием для возвращения.

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Как сообщал УНИАН, о задержании Павла стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По его словам, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались предоставить разрешение украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.