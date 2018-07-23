В России украинцу Грибу продлили арест на 3 месяца (фото)
Ростовский суд вернул прокурорам обвинительный акт по делу украинца Гриба, ему продлили арест до 22 октября 2018 года.
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решили: вернуть дело прокурорам на доработку.
Председательствующий в коллегии тройки - судья Горелов.
Судья объяснил, что прокурор указал в обвинительном заключении старую редакцию 205.1, которая предусматривает до 8 лет заключения. А по новой редакции этой статьи Грибу грозит до 10 лет тюрьмы. Это и стало основанием для возвращения.
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Как сообщал УНИАН, о задержании Павла стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По его словам, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.
7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.
У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались предоставить разрешение украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.