Российский суд продлил арест украинскому политзаключенному Грибу еще на два месяца

По словам отца Игоря Гриба, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.

Октябрьский райсуд Краснодара продлил 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу срок пребывания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.

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Об этом «Громадському» сообщил отец Павла - Игорь Гриб.

По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.

Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.

«Как только увидели в зале мать и генерального консула, судья объявил, что заседание является закрытым и их попросили выйти», - сказал отец заключенного.

Он отметил, что за более чем 8 месяцев, которые Гриб находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.

«Мы за это время получили от него только одно письмо, и он получил какое-то письмо от гражданина Украины», - добавил Игорь Гриб.

Он отметил, что за время пребывания в СИЗО у его сына значительно ухудшилось зрение.

«Учитывая болезнь Павла, не приходится говорить о состоянии улучшения ... В последнее время у Павла очень село зрение. И на последних допросах, когда ему давали подписывать документы, очень напрягал глаза», - сказал отец политзаключенного.

26 апреля отец Гриба сообщал, что российские силовики усилили психологическое давление на Павла.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2017 года член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались предоставить разрешение украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

2 марта 2018 года районный суд Краснодара оставил Павла под стражей до 4 мая.