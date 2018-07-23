Климпуш-Цинцадзе: новыми санкциями против Украины Россия "реагирует на свое бессилие"

Российские санкции против Украины выглядят просто смешно, отмечает вице-премьер.

Санкции в отношении физических и юридических лиц Украины, которые разрабатываются в РФ, являются реакцией на собственное бессилие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила на Национальном оборонном хакатоне по вопросам в сфере безопасности и обороны.

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«Я думаю, что Россия реагирует на свое бессилие, потому что до сих пор продолжается единство западного мира с Украиной, и это единство и ответ на действия Российской Федерации заставляют Россию нервничать. Начиная с незаконного захвата украинских территории, с пропагандистских и информационных атак, кибернетических атак, запрета на транзит украинской продукции, создание торговых препятствий. На самом деле, это атака на суверенную независимую Украину», - сказала она.

Также она добавила, что нынешние возможные санкции, как и предыдущие, уже введенные Россией против Украины, выглядят просто смешно.

Как сообщал УНИАН, в середине июля российские СМИ сообщили, что правительство РФ начало подготовку президентского указа о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины. По их данным, в украинский санкционный список попадут несколько сотен физических и около ста юридических лиц, в том числе бизнесмены, политики и госслужащие. Санкции будут предусматривать блокирование активов участников списка в РФ и запрет на вывод капитала.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что санкции РФ никак не повлияют на экономику нашей страны.

"Учитывая то, что мы ввели ограничения на торговлю с агрессором, и будем продолжать эту линию, их зеркальные санкции никак не повлияют на экономику Украины", - сказал он.