В четверг, 13 марта, состоится очередное пленарное заседание Киевсовета.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО.

«В первую очередь, на сессии будут рассмотрены неотложные вопросы социально-экономического развития города согласно повестке дня, которая была утверждена на последнем заседании президиума. Если некоторые политические силы не будут превращать заседание в очередное шоу, то мы также заслушаем отчет КГГА о комплексе мероприятий по решению вопросов обманутых инвесторов «Элита-Центр», - отметил он.

«Несмотря на то, что я нахожусь на больничном, считаю, что сессию проводить необходимо. И мы ее обязательно проведем», - заверил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 7 марта депутат Киевсовета от “Нашей Украины”, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ выразил сомнение, что 13 марта состоится сессия Киевсовета.

По мнению Д.АНДРИЕВСКОГО, «единственной причиной того, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ не созывает депутатов, является ожидание решения Центральной избирательной комиссии относительно действия так называемого “императивного мандата”. Депутат отметил, что Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ уже сегодня не хватает 15 депутатов “для принятия необходимых его окружению решений”.

Соответствующее заседание ЦИК планировалось провести на прошлой неделе, потом - сегодня утром, но из-за отсутствия кворума эти заседания так и не состоялись.

Последнее заседание сессии Киевсовета состоялось 31 января. Заседания сессии, которые назначались на 7 и 14 февраля и 21 и 28 февраля, были перенесены.

БЮТ подал в ЦИК документы относительно замещения депутатов Киевсовета 5 марта. По словам представителя БЮТ Владимира ПИЛИПЕНКО, ЦИК должна была принять решение о регистрации новых депутатов городского совета до 8 марта.