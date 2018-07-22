"В Москве снова прозвучал победный украинский гимн": Кличко поздравил Усика с победой

"Поздравляю теперь абсолютного чемпиона мира Александра Усика с этой важной победой, которую мы ждали! Важной не только для его карьеры, но и для Украины", - написал Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил боксера Александра Усика, который стал абсолютным чемпионом мира, с победой.

Об этом он написал в Facebook. "Это был поединок сильных. Напряженный и эмоциональный... Поздравляю теперь абсолютного чемпиона мира Александра Усика с этой важной победой, которую мы ждали! Важной не только для его карьеры, но и для Украины! Потому что много людей болели за Усика. И в Москве снова прозвучал победный украинский гимн и развевался наш национальный флаг! Спасибо, Александр! Слава Украине!", - написал Кличко.

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Как сообщалось, в Москве завершился финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик побил россиянина Мурата Гассиева. Бой продлился все 12 раундов и проходил полностью под диктовку Усика.