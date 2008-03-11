Нафтогаз отрицает закупку российского газа по цене $321

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» сегодня вечером вылетает в Москву для проведения очередного раунда переговоров с российским ОАО «Газпромом» по согласованию проектов долгосрочных соглашений о поставке газа в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза Украины», переговоры состоятся в среду, 12 марта.

В состав делегации, возглавляемой председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ, войдут также его первый заместитель Игорь ДИДЕНКО и заместитель Владимир ТРИКОЛИЧ.

По сообщению пресс-службы, делегация имеет полный пакет директив относительно позиции Украины на переговорах с ОАО «Газпром». При этом компания исходит из того, что в 2008 году для потребителей Украины будет использован исключительно среднеазиатский газ по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров.

НАК «Нафтогаз Украины» отмечает то, что распространенная рядом СМИ информация относительно закупки российского газа для украинских потребителей по цене 321 доллар за тысячу кубометров противоречит договоренностям президентов Украины и Российской Федерации и не соответствует действительности.

«В балансе компании на текущий год для потребителей Украины объемы российского газа не запланированы. По данным Энергетической таможни, в текущем году газ российского происхождения на украинской таможенной территории не растамаживался», – отмечается в пресс-релизе.