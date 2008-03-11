Мороз пророчит бесславный конец идеи Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не сможет вынести проект новой редакции Конституции на референдум.

Такое мнение высказал лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ в интервью деловому еженедельнику «Контракты» (№10 от 10.03.2008).

По его словам, В.ЮЩЕНКО «не добьется поддержки парламента и не вынесет ее на референдум, потому что сегодня против референдума настроены и представители БЮТ, и даже «Нашей Украины», не говоря уже о «регионалах» и остальных».

«Все понимают абсурдность президентской затеи и осознают, что на референдуме такие вещи рассматривать нельзя - Конституция запрещает», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, даже бывший Президент Украины Леонид КУЧМА не смог утвердить результаты народного плебисцита в парламенте, несмотря на то, «что в некоторых областях «за» проголосовали 104%».