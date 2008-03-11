Мороз пророчит бесславный конец идеи Ющенко
«Все понимают абсурдность президентской затеи»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не сможет вынести проект новой редакции Конституции на референдум.
Такое мнение высказал лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ в интервью деловому еженедельнику «Контракты» (№10 от 10.03.2008).
По его словам, В.ЮЩЕНКО «не добьется поддержки парламента и не вынесет ее на референдум, потому что сегодня против референдума настроены и представители БЮТ, и даже «Нашей Украины», не говоря уже о «регионалах» и остальных».
«Все понимают абсурдность президентской затеи и осознают, что на референдуме такие вещи рассматривать нельзя - Конституция запрещает», - отметил А.МОРОЗ.
По его словам, даже бывший Президент Украины Леонид КУЧМА не смог утвердить результаты народного плебисцита в парламенте, несмотря на то, «что в некоторых областях «за» проголосовали 104%».