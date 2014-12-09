Программа правительства будет рассматриваться в Раде 11 декабря - Луценко
11:58, 09 декабря 2014Политика
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Программа деятельности правительства будет рассматриваться в Верховной Раде в четверг, 11 декабря.
Юрий Луценко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко.
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“Программа правительства будет рассматриваться в четверг”, - сказал он и добавил, что весь законодательный процесс будет подчинен выполнению коалиционного соглашения и программы деятельности правительства.
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