Программа правительства будет рассматриваться в Раде 11 декабря - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко.

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“Программа правительства будет рассматриваться в четверг”, - сказал он и добавил, что весь законодательный процесс будет подчинен выполнению коалиционного соглашения и программы деятельности правительства.