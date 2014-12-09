Порошенко уволил миллиардера Косюка с поста замглавы АП
08:54, 09 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Косюка с должности заместителя главы Администрации Президента и назначил своим внештатным советником.
Косюк один из самых богатых людей страны / http://www.vinnitsa.info
Соответствующие указы № 924/2014 и № 925/2014 от 8 декабря опубликованы на сайте президента.
"Освободить Косюка Юрия Анатольевича с должности первого заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе № 924.
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"Назначить Косюка Юрия Анатольевича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в следующем указе.
Как известно, Юрий Косюк один из самых богатых людей Украины. В 2014 году Forbes Украина оценил его состояние в 1,3 млрд долларов. Свой капитал он сделал на бизнесе в аграрной сфере.
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