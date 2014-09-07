СМИ: Миллиардер Косюк подал заявление об отставке с поста заместителя главы АП

Миллиардер Юрий Косюк подал заявление об отставке с поста первого заместителя главы Администрации президента. Как отмечают источники, сделал он это еще две недели назад. Об этом в статье в ZN.UA пишет журналист Валентина Самар.

Она отмечает, что по данным издания, Юрий Косюк "в эти дни находится не на Банковой, а на своей яхте".

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Как известно, Косюк с 3 июля был назначен на должность первого заместителя главы Администрации президента Украины. В АП он курировал силовой блок.

Юрий Косюк является собственником "Мироновского хлебопродукта". Бизнесмен входит в рейтинг самых богатых людей Украины: в 2014 году "Forbes Украина" оценил его состояние в $ 1,3 млрд (7 место в рейтинге).