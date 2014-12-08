Мэр Запорожья заявил, что в городе готовят силовой захват власти с использованием боевиков
По данным Сина, в Запорожье таким образом планируется отстранение от выполнения обязанностей депутатов городского совета, исполкома горсовета и городского головы.
Городской голова Запорожья Александр Син заявляет, что располагает информацией о готовящемся силовом захвате власти в городе.
Об этом идет речь в экстренном заявлении Сина, размещенном сегодня на официальном сайте Запорожской мэрии.
Согласно тексту заявления мэру «поступила информация о запланированном на ближайшие дни силовом захвате власти в городе с привлечением вооруженных боевиков и проплаченных псевдоактивистов».
По данным Сина, в Запорожье таким образом планируется «отстранение от выполнения обязанностей депутатов городского совета, исполкома горсовета и городского головы».
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Согласно тексту заявления, «организаторами и заказчиками этих провокаций выступают донецкие финансовые кланы, вошедшие в сговор с отдельными представителями запорожского бизнеса».
«Их целью является дестабилизация ситуации в городе, установление контроля над городским бюджетом, средствами коммунальных предприятий, распоряжение городским имуществом и землей», - утверждается в заявлении городского головы Запорожья.
Син также указывает, что просит считать данное заявление «официальным обращением к министру внутренних дел Украины, председателю Службы безопасности Украины, начальнику Главного управления МВД Украины в Запорожской области, начальнику управления СБУ в Запорожской области».
В то же время в соцсетях распространяется информация о намерении провести акцию протеста против Сина в Запорожье 10 декабря.