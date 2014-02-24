Мэр Запорожья отказался уходить в отставку по требованию Майдана

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил после встречи активистов запорожского Майдана с Сином координатор запорожского Майдана, уполномоченный Народной рады по работе с представителями пока действующей в регионе власти Александр Шацкий.

«Мы сообщили Сину, что запорожским Майданом принято решение об отстранении его с занимаемой должности. Он уйти с поста отказался – заявил, что его отставки требует только Майдан, а выбирал его весь город», - сообщил Шацкий.

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По его словам, сейчас в запорожской мэрии с целью выработки общей позиции по вопросу мэра Запорожья проходят заседания фракций Запорожского горсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, запорожская городская организация Партии регионов приняла решение о приостановке полномочий Сина на посту руководителя Запорожской городской организации ПР и исключении его из рядов партии с формулировкой «за самоустранение от руководства партийной организацией, провал в кадровой политике и развал городского хозяйства на посту мэра Запорожья, что привело к формированию негативного имиджа партии в Запорожье».

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Син на выборах 2010 г. стал единственным мэром на юго-востоке Украины, который прошел от ВО «Батькивщина». Позднее Син вышел ВО «Батькивщина», вошел в ПР и с апреля 2010 возглавлял Запорожскую горорганизацию ПР.

В соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении», мэр может быть лишен полномочий по решению местного референдума, а также по решению горсовета, в случае, если за его отставку проголосует не менее 2/3 депутатов горсовета.