Экс-министру транспорта и связи Украины Николаю РУДЬКОВСКОМУ сделали операцию на спине.

Эту информацию, распространенную СМИ, УНИАН подтвердила по телефону пресс-секретарь Н.РУДЬКОВСКОГО Виктория БУТЕНКО.

“В воскресенье действительно сделали операцию, которая заключалась во вживлении интерспинальных межостистых спейсеров на двух уровнях”, - сказала она. По ее словам В.БУТЕНКО, операция была проведена в клинике “Борис”, ее проводил врач, вызванный из Цюриха, вместе с украинским нейрохирургом.

Н.РУДЬКОВСКИЙ теперь находится в клинике, проходит послеоперационную реабилитацию.

В.БУТЕНКО также подтвердила информацию о том, что Н.РУДЬКОВСКИЙ ознакомился с материалами уголовного дела против него и подписал вместе с адвокатами необходимые документы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, напомнила она.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по авиамаршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

11 февраля Печерский райсуд Киева принял решение о содержании Н.РУДЬКОВСКОГО под стражей. По решению суда, экс-министр транспорта содержался в Киевском СИЗО №13.

18 февраля Апелляционный суд Киева принял решение освободить Н.РУДЬКОВСКОГО под подписку о невыезде.