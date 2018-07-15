Евродепутат Хармс опубликовала письмо от арестованного в Крыму активиста Мустафаева

По словам политзаключенного, правозащитники насчитали более 70 арестованных и более 10 убитых в Крыму лиц, не считая десятков пропавших без вести.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс опубликовала письмо от крымскотатарского активиста Сервера Мустафаева, арестованного российскими силовиками в Крыму по сфабрикованному обвинению.

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Как отмечается в Facebook Хармс, случай Мустафаева не уникален, однако его личная судьба говорит о реальности ситуации в Крыму и ее воздействии на все население полуострова: «мир, где критика сталкивается с притеснением, семьи разлучают, а будущее становится все более и более неопределенным».

На своем сайте Хармс отметила, что ранее ей доводилось говорить с Мустафаевым через видеоконференцию – он был правозащитником. Теперь он стал политзаключенным.

В своем письме к евродепутату Мустафаев указывает, что несмотря на все резолюции и решения международных институций, репрессии на национальной и религиозной почве в оккупированном Крыму продолжаются.

По словам политзаключенного, активисты насчитали более 70 арестованных и более 10 убитых в Крыму лиц, не считая десятков пропавших без вести. Правозащитники также сталкиваются с эпизодами пыток и попытками запугивания, направленными на склонение к сотрудничеству с местными силовыми структурами.

Комментируя ситуацию в Крыму, Хармс раскритиковала ФИФА, которая на фоне ЧМ-2018 игнорирует грубые нарушения Россией прав человека.

«Сохраняя молчание, ФИФА не только нарушает свои собственные правила, но и поддерживает авторитарный режим ценой свободы таких людей как Сервер Мустафаев», - заключила она.

Напомним, подконтрольный российским оккупантам Киевский районный суд Симферополя арестовал гражданского журналиста и одного из координаторов общественного объединения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева 22 мая. Заседание проходило в закрытом режиме.

Российские силовики включили Мустафаева в так называемое дело «Хизб ут-Тахрир».