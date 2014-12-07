Меркель и Олланд обсудили возможный прогресс в решении украинского кризиса

Как передает информагентство AFP со ссылкой на пресс-службу французского президента, разговор шел вокруг перспектив прогресса в урегулировании конфликта в Украине, который наметился во время переговоров Олланда с российским коллегой Путиным в субботу, 6 декабря.

Берлин и Париж выразили намерение сотрудничать с целью закрепления этих сдвигов, отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, 6 декабря Олланд провел двухчасовую встречу с Путиным, которая состоялась в терминале российского правительственного аэропорта Внуково-2. Одной из ключевых тем разговора был конфликт в Украине и поиск путей его решения, сообщает dw.

Встреча была примечательна еще и тем, что Олланд стал первым западным лидером, который встретился с российским президентом в Москве от времени начала конфликта в Украине, отмечает AFP.

После встречи Путин заявил, что он уверен в скором достижении длительного перемирия на востоке Украины.

Меркель в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном 7 декабря, раскритиковала нынешнюю политику Кремля в отношении соседей. Она обвинила Москву в препятствовании евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы за поддержку Россией в этих странах сепаратистских движений, которые ведут к "замороженных конфликтов" и нарушают их территориальную целостность.