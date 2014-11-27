Меркель: аннексию Крыма Россией нельзя оправдать

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что ничем нельзя оправдать или извинить прямое или непрямое участие России в боях в Донецке и Луганске, передает DW.DE.

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Канцлер подчеркнула, что "действия России ставят под вопрос европейский миропорядок и подрывают нормы международного права". Она отметила, что поскольку противоборствующие стороны весьма далеки от соблюдения перемирия на востоке Украины, экономические санкции против России должны оставаться в силе.

Одновременно Ангела Меркель указала, что военным путем конфликт вокруг Украины не урегулировать и нужны переговоры. Канцлер Германии выразила мнение, что для урегулирования украинского кризиса потребуется долгое время. "Для наших усилий, направленных на преодоление кризиса, потребуется терпение и большое упорство", - сказала она.

Между тем, левые резко раскритиковали политику правительства Германии в конфликте вокруг Украины. Заместитель главы фракции Левой партии в бундестаге Зара Вагенкнехт обвинила Ангелу Меркель в том, что она "втянула Германию в новый виток холодной войны с Россией", который угрожает миру в Европе. Она также обвинила Ангелу Меркель в разжигании войны и потребовала отменить санкции против России.