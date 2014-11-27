Меркель: аннексию Крыма Россией нельзя оправдать
Невозможно оправдать российскую аннексию Крыма. Ничем нельзя оправдать или извинить аннексию Крыма Россией.
Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что ничем нельзя оправдать или извинить прямое или непрямое участие России в боях в Донецке и Луганске, передает DW.DE.
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Канцлер подчеркнула, что "действия России ставят под вопрос европейский миропорядок и подрывают нормы международного права". Она отметила, что поскольку противоборствующие стороны весьма далеки от соблюдения перемирия на востоке Украины, экономические санкции против России должны оставаться в силе.
Одновременно Ангела Меркель указала, что военным путем конфликт вокруг Украины не урегулировать и нужны переговоры. Канцлер Германии выразила мнение, что для урегулирования украинского кризиса потребуется долгое время. "Для наших усилий, направленных на преодоление кризиса, потребуется терпение и большое упорство", - сказала она.
Между тем, левые резко раскритиковали политику правительства Германии в конфликте вокруг Украины. Заместитель главы фракции Левой партии в бундестаге Зара Вагенкнехт обвинила Ангелу Меркель в том, что она "втянула Германию в новый виток холодной войны с Россией", который угрожает миру в Европе. Она также обвинила Ангелу Меркель в разжигании войны и потребовала отменить санкции против России.