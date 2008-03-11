Луценко уверен, что для Черновецкого начался обратный отсчет

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что Кабинет министров обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой уволить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя КГГА.

Об этом он заявил в интервью газете «Деловая столица» (№ 10/356 от 10 марта).

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что Кабинет министров на следующей неделе намерен заслушать отчет мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его 16-ти заместителей относительно деятельности КГГА. По его словам, речь пойдет о нарушении бюджетной дисциплины при выплате зарплат своим подчиненным, незаконной приватизации земли через подставных лиц, разрушении исторических памятников, уничтожении зеленой зоны, незаконной приватизации предприятий. «Я уверен, что правительство признает деятельность главы КГГА неудовлетворительной. После этого Кабмин предложит Президенту уволить г-на ЧЕРНОВЕЦКОГО с поста главы КГГА. А там и парламент примет решение о проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, мотивацией слушаний станет завершение правительственной проверки деятельности КГГА. Он подчеркнул, что «есть выводы на 40 страницах, которые были собраны не без участия МВД». «Если скажу, что они позитивны, - совру. Большинство выявленных фактов свидетельствуют о злоупотреблениях в КГГА, и все они направлены в прокуратуру», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.