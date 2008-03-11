США советуют Украине не опускать руки и стучать в двери НАТО

Даже если Украине не предложат в Бухаресте плана действий относительно НАТО – это ничего не изменит в направлении сближения, считает представитель Госдепартамента США.

В интервью Радио СвободаКурт Уолкер отметил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины и Грузии к НАТО и делают все, чтобы помочь им в этом.

«Что мы имеем? Государства – Украина и Грузия, которые выразили желание приблизиться к трансатлантическому содружеству, в НАТО. Мы поддерживаем это стремление. С нашей стороны ответ есть: «Да»! Мы говорим, что приветствуем такие стремления Грузии и Украины. Это – аспект направления», – заявил Курт Уолкер.

По его словам, НАТО ведет интенсивный диалог с Украиной и Грузией на тему их членства в Альянсе.

«Мы хотим им помочь, это понятно... Предложим ли мы им план действий относительно членства? Это – решение, которое должно принять НАТО... Если этого не случится в Бухаресте, то аспект направления все равно остается тем самым: эти страны выразили желание приблизиться в НАТО, мы хотим им помочь», – отметил исполнитель обязанностей заместителя Госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Курт Уолкер, кандидатуру которого администрация Джоджа Буша предлагает на пост посла США в НАТО.

Саммит НАТО в Бухаресте начнется 4 апреля.