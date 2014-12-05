Стало известно имя российского наемника, подорвавшегося под Мариуполем (фото)

Напомним, в пригороде Мариуполя 1 декабря подорвалась на растяжке группа российских наемников, в результате чего погиб десантник из России, и еще около 15 боевиков ростовских наемников получили ранения. Об этом сообщило мордовское информагентство INFO-RM со ссылкой на друзей погибшего российского наемника с позывным "Самурай", передает glavnoe.ua.

"Отряд, в котором служил 22-летний Самурай, совершал переход из Донецка. "Самурай" шел во главе отряда и не заметил растяжку. "После взрыва сдетонировал и гранатомет "Муха", который нес уроженец Ичалковского района Мордовии. Молодой парень погиб на месте, еще 15 (информация уточняется) его сослуживцев были ранены. Кому-то из бойцов осколками оторвало руку", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, воевать против украинских военных наемник уехал месяц назад через Ростов-на-Дону с группой из 15 человек.

В группе "Русская православная армия" в соцсети "ВКонтакте" также сообщается о гибели "Самурая" - Григория Сурайкина.

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Согласно информации на личной странице в "ВКонтакте", убитый наемник, родом из города Саранск, 1992 года рождения, проходил срочную службу в 2010-2011 годах в 11-ой отдельной десантной штурмовой бригаде, в/ч 32364.

На странице много фото Григория Сурайкина с оружием в руках во время пребывания на временно подконтрольных российским боевикам территориях Донбасса. Некоторые фото сопровождаются текстом типа "прогоним из Новоросии фашистко-бендоровское отребье".