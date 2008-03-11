У Ющенко убеждают, что создание президентской республики - это миф

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что наиболее компромиссной и наиболее удачной для Украины остается смешанная форма правления. Об этом заявила заместитель главы Секретариата Президента Украины, секретарь Национального конституционного совета Марина СТАВНИЙЧУК в интервью Интернет-изданию “Главред”.

В частности, комментируя подготовку новой редакции Основного Закона, М.СТАВНИЙЧУК заверила, что “при всех условиях, не будет происходить переписывание Конституции, по крайней мере в сторону уменьшения перечня и объема прав граждан и тому подобное”.

По ее словам, “Президент четко заявил, что на сегодняшний день наиболее компромиссной и наиболее удачной остается смешанная форма правления». То есть обвинения в адрес Президента, «в частности, что он настаивает на президентской республике с возвращением себе или приобретением каких-то невероятных прав, не соответствует действительности. Речь идет не об этом. Нет этого ни в статье за подписью Президента, которая опубликована в последнее время, ни в выступлении главы государства на первом заседании Национального конституционного совета”.

По мнению М.СТАВНИЙЧУК, “слухи об этом (о создании президентской республики – УНИАН) являются надуманными. Очевидно, этот миф кому-то выгоден, распространяется в общество во время разного рода обсуждений, через средства массовой информации. Но в позиции Президента вы нигде этого не увидите. Призываю говорить на языке оригинала».

М.СТАВНИЙЧУК убеждена, что в конечном итоге все политические силы “будут вынуждены садиться за круглый, овальный, квадратный, пятиконечный или шестиугольный стол, чтобы начинать говорить, слышать друг друга, и неминуемый в этом процессе момент договоренностей”.

По ее словам, “сегодня очевидно, что, к примеру, в наших условиях для Украины является компромиссной смешанная форма правления. То, что существует определенный дуализм по линии исполнительной власти, четко не размежеваны полномочия Президента Украины и Кабинета Министров Украины, которые были еще больше деформированы после внесения изменений в 2004 году и принятия действующего Закона «О Кабинете Министров Украины», это только начало разговора”.

Заместитель главы Секретариата Президента “убеждена, что сегодня не будет такой ситуации, когда в Украине ликвидируется институт Президента или институт премьер-министра. Нет такой потребности в обществе. Не допустят ни политические силы, ни в обществе такой ситуации, что кто-то один будет властвовать». «Хотя, бесспорно, существует проблема четкого разграничения полномочий и конституционного механизма налаживания взаимодействия ветвей власти», - признала М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 10 марта, выступая в Брюсселе, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что Верховная Рада Украины поддержит лишь те изменения в Конституцию, которые будут предусматривать превращение Украины в парламентскую республику.

“Шанс пройти через парламент имеет только парламентская форма правления”, - сказала премьер, прибавив, что, по ее мнению, президентская форма правления не получит поддержки украинских депутатов.