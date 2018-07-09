На канале "UA:Первый" закроют утреннюю программу после интервью с Тимошенко

Руководство Национального общественного телевидения сообщило программе "Доброго ранку, країно!" о закрытии.

После эфира с Юлией Тимошенко руководство Национального общественного телевидения сообщило программе "Доброго ранку, країно!" о закрытии.

Об этом сегодня в эфире программы, которая выходит на "UA:Первый", сообщила ведущая Татьяна Терехова.

По ее словам, сегодняшний выпуск "Доброго ранку, країно!" может стать последним в эфире "UA:Первый".

"После эфира с Юлией Тимошенко руководство Национального общественного телевидения сообщило, что нас закрывают. То есть канал закрывает самую рейтинговую программу в эфире "UA:Первый" после интервью с оппозиционным политиком. Очевидно, что перед выборами власти не нужна объективная и независимая журналистика", – отметила Терехова.

Напомним, 5 июля состоялся эфир "Доброго ранку, країно!" на "UA:Первый", в котором приняла участие Юлия Тимошенко. Она обвинила Петра Порошенко в переговорах с "ЛНР-ДНР" с целью эскалации войны на Востоке Украины и срыва выборов президента в 2019 году.