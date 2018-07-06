"П*****c!": нардепы Ляшко и Лещенко устроили словесную перепалку в Раде (видео)

Как слышно на записи, нардепы выкрикивают: "П****ас!", "Ахметовский клоун!".

Нардепы Олег Ляшко и Сергей Лещенко обменялись непарламентскими выражениями в адрес друг друга во время дискуссии в сессионном зале парламента.

Во время словесной перепалки сессионный зал Рады был почти пустой - там находились несколько десятков депутатов, передает "Цензор.НЕТ".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, 5 июля лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко через систему оповещения призвал народных депутатов Украины, которые оставались в кулуарах Верховной Рады, зайти в сессионный зал. Обычно работники аппарата ВР приглашают нардепов в сессионный зал для участия в голосовании.