"П*****c!": нардепы Ляшко и Лещенко устроили словесную перепалку в Раде (видео)
13:56, 06 июля 2018Политика
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Как слышно на записи, нардепы выкрикивают: "П****ас!", "Ахметовский клоун!".
На момент перепалки в Раде было мало нардепов / Скриншот
Нардепы Олег Ляшко и Сергей Лещенко обменялись непарламентскими выражениями в адрес друг друга во время дискуссии в сессионном зале парламента.
Во время словесной перепалки сессионный зал Рады был почти пустой - там находились несколько десятков депутатов, передает "Цензор.НЕТ".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Как сообщал УНИАН, 5 июля лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко через систему оповещения призвал народных депутатов Украины, которые оставались в кулуарах Верховной Рады, зайти в сессионный зал. Обычно работники аппарата ВР приглашают нардепов в сессионный зал для участия в голосовании.
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