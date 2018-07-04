Ляшко через систему оповещения пригласил депутатов зайти в сессионный зал Рады

Обычно работники аппарата ВР приглашают народных депутатов в сессионный зал.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко через систему оповещения призвал народных депутатов Украины, остававшихся в кулуарах Верховной Рады, зайти в сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, обычно работники аппарата ВР приглашают народных депутатов в сессионный зал для участия в голосовании.

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Сегодня же из динамика звучал голос Ляшко. Политик призвал коллег пройти в сессионный зал и поддержать законопроект, автором которого он является «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах» (№7064). Этим законопроектом предусматривается уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Отметим, ранее таких случаев в кулуарах парламента не было.