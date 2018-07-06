Луценко рассказал, что уже сделано для борьбы с коррупцией в Украине и что мешает делать это более успешно (видео)

По мнению генпрокурора, для реальной борьбы с коррупцией в Украине недостаточно пересажать всех коррупционеров.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на встрече представителей бизнес ассоциаций и бизнес-сообществ с главой государства «Диалог власти и бизнеса: Встреча с президентом Украины Петром Порошенко» рассказал о результатах работы органов прокуратуры Украины в сфере борьбы с коррупцией, озвучив цифры и приведя конкретные примеры, в частности, касающиеся возвращения средств в государственный бюджет.

«Часто нашу страну дискредитируют, в том числе в отношениях с важными финансовыми институтами, тем, что у нас, мол, ничего не делается с борьбой с коррупцией. Счастлив сказать, что это неправда. Это сложный вопрос, но я тем не менее попробую его легко описать. Если мы знаем слово responcibility, все становится на свои места. Согласно закону, ответственность ГПУ за преступления категории А, до 16-го года, то есть от губернатора и выше. И я счастлив сказать, что все ключевые дела Януковича и его государственной мафии фактически следствием завершены, и сейчас на стадии ознакомления с материалами и передачи в суд. Мы все без вмешательства, но с нетерпением ждем самого суда над Януковичем», - сообщил Луценко.

Также он рассказал об обязанностях ГПУ по расследованию текущих преступлений категории Б.

«Докладываю: за последние полтора года мы имеем уже более 2 тысяч, если быть точным 2267 приговоров по коррупции. Также, как вы знаете, мы вернули в государственную казну более 2 миллиардов долларов, из них полтора миллиарда по спецконфискации, остальное по результатам приговоров. Поэтому с моей точки зрения в нашей зоне ответственности что-то происходит. Не буду хвастаться, что много. Хотя между нами, по секрету, это втрое больше, чем в любой год до Революции достоинства. То есть что-то делается», - констатировал Луценко.

При этом генпрокурор рассказал, что же мешает более уверенной борьбе с коррупцией в Украине.

«В чем проблема? В том, что новосозданные антикоррупционные органы пока могут похвастаться одним приговором над бухгалтером и большими перспективами», - констатировал Луценко, заявив при этом, что его ведомство не намерено их дискредитировать, а наоборот готово помогать, чем сможет.

Вместе с тем, по мнению генпрокурора, для реальной борьбы с коррупцией в Украине недостаточно пересажать всех коррупционеров. Ведь нужно еще и закрывать все бреши в государственном бюджете, накопленные за времена Януковича в результате коррупции, что сейчас и делается благодаря возврату средств по решениям судов. Еще одна прореха – проблемы, накопленные в сфере государственных закупок, которые сейчас постепенно решаются благодаря работе системы «Прозрачно».

Также генпрокурор коснулся основных проблем, которые, по его мнению, мешают сегодня беспрепятственной работе бизнеса и озвучил пути их возможного решения. В частности, по мнению генпрокурора, немедленного решения требует ситуация в сфере приватизации государственных предприятий, урегулирования земельных отношений, продажи лицензий на государственных аукционах и проблемы на таможне.

Также Луценко назвал одним из ключевых вопросов улучшения работы бизнеса создание Национального бюро финансовой безопасности – единственного органа, который может постучаться к вам в дверь».