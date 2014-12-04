Семье Сенцова будут выплачивать 6 тысяч гривен до 2016 года

Об этом говорится в постановлении №692 от 12 ноября.

Премия будет составлять 5 минимальных зарплат (минимальная зарплата составляет 1218 гривен).

В постановлении отмечается, что средства будут перечисляться семье режиссера.

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Как известно, в ноябре министры правительства решили перечислить свою месячную заработную плату семье арестованного Россией украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, украинского кинорежиссера Олега Сенцова задержали 11 мая в Симферополе. ФСБ России обвиняет его в организации теракта. Российский суд сегодня продлил арест Сенцову до 11 января 2015 года.