Семье Сенцова будут выплачивать 6 тысяч гривен до 2016 года
00:27, 04 декабря 2014Политика
1 0
Кабинет министров учредил ежемесячную премию для арестованного Россией украинского режиссера Олега Сенцова до 2016 года в размере 6 тысяч гривен
Правительство материально поддерживать семью режиссера Сенцова / facebook/Ekaterina Sergatskova
Об этом говорится в постановлении №692 от 12 ноября.
Премия будет составлять 5 минимальных зарплат (минимальная зарплата составляет 1218 гривен).
В постановлении отмечается, что средства будут перечисляться семье режиссера.
Читайте такжеМосковский суд запретил адвокатам Сенцова разглашать детали его дела
Как известно, в ноябре министры правительства решили перечислить свою месячную заработную плату семье арестованного Россией украинского режиссера Олега Сенцова.
Напомним, украинского кинорежиссера Олега Сенцова задержали 11 мая в Симферополе. ФСБ России обвиняет его в организации теракта. Российский суд сегодня продлил арест Сенцову до 11 января 2015 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter