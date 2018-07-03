США не признают аннексию Крыма Россией - Белый дом

03:17, 03 июля 2018
Политика
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Сара Сандерс / REUTERS

Об этом на ежедневном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Голос Америки.

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«США не признают российскую попытку аннексировать Крым. Мы согласились, что наши позиции с Россией в этом вопросе расходятся. Американские санкции против России останутся в силе, пока она не вернет полуостров Украине», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что признание аннексии Крыма «не является позицией США», санкции против РФ должны оставаться. 

«Это не является позицией США», - сказал Болтон, отвечая на вопрос, признает ли президент США Дональд Трамп аннексию Крыма.

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Новость в сюжете: Оккупация Крыма
Теги: #Крым#США#Россия#аннексия#Сара Сандерс