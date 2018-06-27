Признание аннексии Крыма "не является позицией США", санкции против РФ должны оставаться - Болтон

На переговорах в Москве тема возвращения России в «Большую семерку» не поднималась.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что признание аннексии Крыма «не является позицией США», санкции против РФ должны оставаться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

«Это не является позицией США», - сказал Болтон, отвечая на вопрос, признает ли президент США Дональд Трамп аннексию Крыма.

При этом Болтон подчеркнул, что вопрос санкций поднимался на встречах в Москве. «Я хочу сказать, что позиция США по санкциям заключается в том, что они должны оставаться. И этот вопрос также может быть поднят на саммите ЕС в четверг-пятницу. Наша позиция заключается в том, что санкции должны оставаться», - сказал Болтон.

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При этом он отметил, что на переговорах в Москве тема возвращения России в «Большую семерку» не поднималась.

«Нет, мы не обсуждали сегодня возможное возвращение России в G7, но я не исключаю, что президенты смогут поговорить об этом во время своей встречи», - допустил он.

По его словам, президенты РФ между собой они обсудят проблемы, которые считают наиболее важными. «Но я не думаю, что мы ждем каких-то конкретных результатов. Я считаю, что важно после длительной паузы между двусторонними саммитами позволить им обсудить все вопросы, какие они пожелают, в формате один на один или в расширенном формате. А мы будем прорабатывать результаты их переговоров», - сказал он.

При этом, по его мнению, возможно, что какие-либо конкретные договоренности все-таки могут быть достигнуты в рамках саммита.

«Сам факт проведения такой встречи очень важен. Очень много критиков президента строят много теорий вокруг будущего саммита, но президент считает, что такая личная, прямая встреча в верхах пойдет на пользу как США, так и России, и послужит укреплению мира и безопасности во всем мире», - добавил Болтон.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, по итогам встречи Болтона с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле объявили, что договоренность о встрече российского и американского лидеров достигнута, место и время будут объявлены дополнительно.