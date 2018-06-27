Признание аннексии Крыма "не является позицией США", санкции против РФ должны оставаться - Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что признание аннексии Крыма «не является позицией США», санкции против РФ должны оставаться.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.
«Это не является позицией США», - сказал Болтон, отвечая на вопрос, признает ли президент США Дональд Трамп аннексию Крыма.
При этом Болтон подчеркнул, что вопрос санкций поднимался на встречах в Москве. «Я хочу сказать, что позиция США по санкциям заключается в том, что они должны оставаться. И этот вопрос также может быть поднят на саммите ЕС в четверг-пятницу. Наша позиция заключается в том, что санкции должны оставаться», - сказал Болтон.
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При этом он отметил, что на переговорах в Москве тема возвращения России в «Большую семерку» не поднималась.
«Нет, мы не обсуждали сегодня возможное возвращение России в G7, но я не исключаю, что президенты смогут поговорить об этом во время своей встречи», - допустил он.
По его словам, президенты РФ между собой они обсудят проблемы, которые считают наиболее важными. «Но я не думаю, что мы ждем каких-то конкретных результатов. Я считаю, что важно после длительной паузы между двусторонними саммитами позволить им обсудить все вопросы, какие они пожелают, в формате один на один или в расширенном формате. А мы будем прорабатывать результаты их переговоров», - сказал он.
При этом, по его мнению, возможно, что какие-либо конкретные договоренности все-таки могут быть достигнуты в рамках саммита.
«Сам факт проведения такой встречи очень важен. Очень много критиков президента строят много теорий вокруг будущего саммита, но президент считает, что такая личная, прямая встреча в верхах пойдет на пользу как США, так и России, и послужит укреплению мира и безопасности во всем мире», - добавил Болтон.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, по итогам встречи Болтона с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле объявили, что договоренность о встрече российского и американского лидеров достигнута, место и время будут объявлены дополнительно.