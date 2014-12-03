До конца недели программа действий Кабмина будет представлена в Раде

При этом правительство посвятит обсуждению документа отдельное заседание, заявил премьер-министр Арсений Яценюк, открывая первое заседание нового Кабмина.

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"Программа действий – это не набор слов, а набор конкретный целей и путей достижения этих целей. Каждый министр должен на 2015 год определить 3 ключевых приоритета и сказать, каким образом будут достигнуты эти приоритеты. Мы посвятим программе отдельное заседание", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что документ должен касаться вопросов обороны, экономики, в особенности - налоговой реформы и реформы единого соцвзноса, борьбы с коррупцией, вопросов реформы в энергетике в целом и в НАК "Нафтогаз Украины", в частности, а также реформы публичной администрации.

"Наше правительство будет выполнять все, для чего мы выбирались, для чего нас назначили, – сказал Яценюк. - Ситуация очень сложная в секторе безопасности. Основные ресурсы должны быть направлены на вопросы безопасности государства. Кроме внешней агрессии, у нас есть внутренняя агрессия. Это коррупция".