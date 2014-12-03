Новый министр торговли пообещал работать открыто и быстро
Для проведения масштабных реформ в Украине есть политическая воля руководства государства. Новый состав правительства готов воплотить ее в жизнь.
На этом акцентировал внимание министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус на брифинге в Верховной Раде после назначения Кабмина.
"Президент и премьер-министр отметили, что есть политическая воля для реформ. Собралось правительство единомышленников. Многих членов правительства я знаю лично и знаю, на что они способны. Будем действовать быстро, открыто, по-европейски", - заявил министр.
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Он отметил, что сегодня был гражданином Литвы и успешно занимался инвестиционной деятельностью, но ради высокой цели стал украинцем и согласился возглавить Министерство экономического развития и торговли.
"Для меня большая честь стать гражданином Украины и занять пост министра экономики. Время очень сложный, и нас ждет достаточно сложная работа", - заявил министр.