Новый министр торговли пообещал работать открыто и быстро

На этом акцентировал внимание министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус на брифинге в Верховной Раде после назначения Кабмина.

"Президент и премьер-министр отметили, что есть политическая воля для реформ. Собралось правительство единомышленников. Многих членов правительства я знаю лично и знаю, на что они способны. Будем действовать быстро, открыто, по-европейски", - заявил министр.

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Он отметил, что сегодня был гражданином Литвы и успешно занимался инвестиционной деятельностью, но ради высокой цели стал украинцем и согласился возглавить Министерство экономического развития и торговли.

"Для меня большая честь стать гражданином Украины и занять пост министра экономики. Время очень сложный, и нас ждет достаточно сложная работа", - заявил министр.