Ющенко: невозможно без гнева смотреть на суету и интриги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что и в дальнейшем уверен в своих намерениях положить конец раздору в Украине. На этом он акцентировал сегодня, выступая в Национальной опере Украины во время торжеств по случаю 194-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

“Мои действия были и будут подчинены одной цели – положить конец этим угрозам. Перевести уровень противостояний в русло государственного и национального творения”, – сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув при этом: “У меня достаточно сил и уверенности осуществить это”.

В продолжение темы Глава государства отметил, что сегодня “наихудшей бедой для Украины” является потеря целостных ориентиров, “что превращает общество в разуверенную, безразличную, циничную толпу”.

По словам В.ЮЩЕНКО, если анализировать сегодняшнее политическое состояние в Украине, можно прийти к выводу, что “мы с упрямством возвращаемся к руинам”. “Бездумная борьба, раздор, двойные стандарты сейчас простираются посреди нас... Уже невозможно без гнева смотреть на то, как бесконечная политическая суета и интриги, скрытые за красивыми лозунгами, тормозят наше движение вперед”, - подчеркнул Президент.